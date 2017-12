Ostalb | Donnerstag, 14. Dezember 2017 Donnerstag, 14. Dezember 2017

Lorch: Rekordhaushalt lässt auch die Schulden steigen

„Wir vertragen auch einmal ein gutes Haushaltsjahr“, kommentierte der Lorcher Bürgermeister gestern bei der Haushaltseinbringung die für 2018 ins Auge gefassten Zahlen. Und dies, obwohl die Vorbereitungen für die Remstal-​Gartenschau relativ viel kosten und die Schulden steigen.

Der nun vorliegende Haushaltsentwurf ist laut Karl Bühler ausgeglichen. „Dies war nicht immer so!“ Er zeigte sich auch zufrieden damit, dass viele Vorhaben bereits am Laufen beziehungsweise auf den Weg gebracht seien. „Ich möchte jetzt bei Ihnen aber nicht die Öffnung aller Schleusen provozieren“, warnte der Lorcher Schultes Karl Bühler den Gemeinderat davor, angesichts der relativ entspannten Haushaltssituation im kommenden Jahr die seit Jahren geübte Kostendisziplin außer acht zu lassen. „Lorch ist mit der nachhaltigen Haushaltsführung bisher immer gut gefahren“, plädierte Bühler zur Beibehaltung des soliden kommunalen Finanzgebarens. Konkrete Zahlen zum Finanzplan stehen am. Dezember in der Rems-​Zeitung.