Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 14. Dezember 2017 Donnerstag, 14. Dezember 2017

„Mutter Beimer“ alias Marie-​Luise Marjan zu Gast in Gmünd

Galerie (1 Bild)

Foto: gn

Die Schauspielerin Marie-​Luise Marjan, vielen Fernsehzuschauern als „Mutter Helga Beimer“ aus der ARD-​Serie „Lindenstraße“ bekannt, war am gestrigen Abend Gast im Talk „Zur Sache!“.

Dieser Abend fand auf Initiative der WWG Autowelt im runden Salon der Villa Hirzel statt. Da sich sowohl der Veranstalter als auch der Gast für soziale Projekte engagieren, war die Zusage der „Mutter der Nation“ fast schon eine Selbstverständlichkeit. Auch dieses Mal wurde der Talk von der „Stimme des Westens“, dem bekannten Radio– und Fernsehreporter Werner Hansch, moderiert. Was der berühmte Gast zu erzählen hatte, steht am. Dezember in der Rems-​Zeitung.