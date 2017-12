Kultur | Donnerstag, 14. Dezember 2017 Donnerstag, 14. Dezember 2017

„Tintenherz“ auf der Eiskeller-​Bühne

Der Kulturverein Schloss Laubach führt im ausverkauften Eiskeller in Hohenstadt das Stück „Tintenherz“ nach dem gleichnamigen Roman von Cornelia Funke auf. Die Premiere war ausverkauft, alle folgenden Aufführungen sind es auch.

Am Ende der Premiere gab es minutenlangen Beifall und selbst diejenigen, die eigentlich keine Fantasy-​Fans sind, waren von der neuen Wintertheateraufführung für Kinder und auch für Erwachsene mehr als begeistert.Die Aufführung unter der Regie von Gerburg Maria Müller führte in die geheimnisvolle Welt von Tintenherz hinein. Die junge Meggie (Cosima Bezler) liest für ihr Leben gern. Dies ist kein Wunder, denn ihr Vater Mo (Helmut Klotzbücher), mit dem sie allein in einem alten Haus lebt, ist Buchrestaurator und ein noch größerer Büchernarr als sie. Es gibt zwei Zusatzaufführungen am. Januar.