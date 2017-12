Ostalb | Freitag, 15. Dezember 2017 Freitag, 15. Dezember 2017

Das Kind im Manne

Fotos: str

Wenn erwachsene Männer mit Modelleisenbahnen spielen, sagt man gerne dazu „das Kind im Manne“. Und viele behaupten, dass Männer ihren Kindern nur Modelleisenbahnen schenken, damit sie selbst damit spielen können. Was die ARGE Modellbaubahnhof Mögglingen aber macht, hat weniger mit spielen zu tun, viel mehr mit Technik und Bauen. Zu lesen in der Samstags-​Reportage der Rems-​Zeitung.

Jeden Donnerstag trifft sich eine Handvoll stattlicher Männer, nicht mehr unbedingt in jugendlichem Alter, in einem Saal, den früher die Mögglinger Schützen als Schießstand benutzten, direkt neben der Gaststätte „Lindenhof“ in Mögglingen. In diesem Raum hat sich der Verein ARGE Modellbaubahnhof Mögglingen, der gerade mal etwa zwei Dutzend Mitglieder hat, eine eigene Modelleisenbahnanlage der Spuraufgebaut.