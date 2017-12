Sport | Freitag, 15. Dezember 2017 Freitag, 15. Dezember 2017

Gmünder Sport-​Spaß: 49 . Kursprogramm mit rund 230 Kursangeboten

Altbewährtes, aber auch viel Neues wie Rehasportangebote oder einen Footvolley-​Kurs prägt das 49 . Kursprogramm des Gmünder Sport-​Spaß, das für das Jahr 2018 ein vielfältiges Sport– und Bewegungsangebot für Menschen mit oder ohne Handicap anbietet.

Bewusst hatte der Leiter des Amtes für Bildung und Sport, Klaus Arnholdt, dieses Pressegespräch vom Rathaus in das in neuem Glanz erstrahlende Untergeschoss der Großsporthalle verlegt. Peter Krebs vom Amt für Gebäudewirtschaft und Bauleiter Bernd Arnold präsentierten vor Ort die im Zuge des Hochwassers vom vergangenen Jahr notwendig gewordenen und bereits erfolgten Sanierungsmaßnahmen mit dem neuen Hallenboden, den neuen Umkleidekabinen und dem neuen Kraftraum, den künftig alle Gmünder Sportvereine nutzen können.Im neu ausliegenden. Kursprogramm des Gmünder Sport-​Spaß bieten bis zuÜbungsleiterinnen und ÜbungsleiterKursangebote an, an denen sichVereine beteiligen. „Der Sport-​Spaß ist die Basis und der Motor“, sagte Sportbürgermeister Dr. Joachim Bläse, „wie sich der Sport in Gmünd entwickelt.“Die Grundlage stellt auch im. Jahr die Partnerschaft zwischen dem Stadtverband Sport, der Barmer, der Kreissparkasse Ostalb, der Weleda AG sowie der Stadt Schwäbisch Gmünd dar. Ralf Wiedemann ging auf die Intention des Gmünder Sport-​Spaß ein, in Kursen ein breites Sport-​, Freizeit– und Gesundheitsangebot wahrnehmen zu können. „Man hat die Möglichkeit, Sportarten einfach einmal auszuprobieren“, so der Vorsitzende des Stadtverbands Sport. Die Entwicklung gehe stetig voran. Zehn Kurse werdenneu angeboten – in Kooperation mit dem TSB Gmünd unter anderem ein von den Krankenkassen bezahltes Rehasportangebot mit einer Wirbelsäulen– und einer Hüft– und Kniesportgruppe. Mehr dazu in der RZ vom. Dezember.