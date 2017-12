Schwäbisch Gmünd | Freitag, 15. Dezember 2017 Freitag, 15. Dezember 2017

Gmünder VHS: Martin Jaquet verabschiedet

Fotos: gn

Nach 34 Jahren Tätigkeit für und in der Gmünder Volkshochschule wurde im Waldstetter Bürgersaal der Fachbereichsleiter Martin Jaquet verabschiedet. „Ein Urgestein der VHS“, wie Klemens Stöckle sagte.

Nach der musikalischen Einführung durch Friedemann Gramm, Schulleiter der städtischen Musikschule Gmünd (Querflöte) und Dr. Reinhard Nowak, ehemaliger Leiter der VHS (Klavier), begrüßte VHS-​Chefin Ingrid Hofmann die vielen Gäste. Es gebe Momente im Leben, die einem in Erinnerung bleiben, wie der Moment, als Martin Jaquet ihr mitteilte, dass er Endeseine Arbeit bei der VHS beenden werde.Man wolle sich heute von einem Kollegen, einem Freund und einem Mann, den man trotz Ecken und Kanten ins Herz geschlossen habe, verabschieden. Vierunddreißig Jahre sei er Teil der Gmünder VHS gewesen, seit. Sie erinnerte an Jaquets berufliche Karriere von der Lehre über die Abendrealschule, das Lehrerseminar und die Qualifikation zum Fachlehrer für musisch-​technische Fächer. Seine Aufgabe sei es gewesen, den ländlichen Raum zu betreuen und die Programme zu koordinieren, sowie das Regionale Bildungszentrum (RBZ) quantitativ und qualitativ weiterzuentwickeln. Er habe das geschafft, denn heute finden mehr alsUnterrichtseinheiten statt. Nicht zuletzt: Er entwickelte die enorm erfolgreiche Kabarettreihe der VHS. Mehr in der RZ vom. Dezember.