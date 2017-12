Kultur | Freitag, 15. Dezember 2017 Freitag, 15. Dezember 2017

Hoch– und Breitengenuss: „Querschnitt“ in der Predigergalerie

Fotos: rw

„Künstlerischen Hoch– und Breitengenuss“ will der Gmünder Kunstverein mit seiner „Querschnitt“- Ausstellung in der Predigergalerie vermitteln.

Kunst funktioniert nicht im stillen Kämmerlein, sie besitzt eine „kommunikative Funktion“, wie Klaus Ripper, der Vorsitzende des Gmünder Kunstvereins, bei der Eröffnung der Jahresausstellung des Gmünder Kunstvereins sagte. Jeder und jede Kunstschaffende wolle, dass wahrgenommen und rückgespiegelt werde, was in der Arbeit im Atelier entstand. Die Gelegenheit war bei der Eröffnung da, die Predigergalerie voll mit Besuchern, und der Erste Bürgermeister Joachim Bläse richtete den Dank der Stadt an Kunstverein und Kunstschaffende.Für diese Ausstellung reichten an dieKünstlerArbeiten ein, entstanden sei ein „ungeschönter, unselektierter Blick auf die Vielfalt der regionalen Kunstschaffenden im letzten Jahr.“der ausgestellten Werke sind zweidimensional, Gemälde, Zeichnungen und Grafiken; hinzu kommen Skulpturen, Objekte und Schmuck. Zu sehen ist sie bis zum. Januar. Mehr in der RZ vom. Dezember.