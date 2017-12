Schwäbisch Gmünd | Freitag, 15. Dezember 2017 Freitag, 15. Dezember 2017

Kirche der JVA: Ein Ort, um Kraft zu tanken

Galerie (1 Bild)

Foto: nb

Vor allem die seelsorgerlichen Einzelgespräche mit Schwester Sabine Götz und Pfarrerin Susanne Büttner sind es, die den inhaftierten Frauen der Justizvollzugsanstalt Gotteszell Halt geben. Kraft tanken – das ist seit jeher auch in der Kirche möglich, die zentral auf dem Klostergelände der JVA liegt. Jeden Sonntag finden hier zwei Gottesdienste statt.

Ein wenig Abstand nehmen vom schwierigen Gefängnisalltag, für kurze Zeit vergessen, was das Leben belastet, das können die Insassinnen auch bei der Stunde der Stille, die immer dienstagabends zwischen halb sechs und halb sieben stattfindet. Die Stille ist wortwörtlich zu nehmen. Was genau sich dahinter verbirgt und zu welchen Anlässen für die Insassinnen sonst noch die Möglichkeit besteht, in die Kirche zu gehen, das steht am Samstag in der aktuellen Adventstürchen-​Geschichte der Rems-​Zeitung.