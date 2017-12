Ostalb | Freitag, 15. Dezember 2017 Freitag, 15. Dezember 2017

Tempo 30 auf der Landesstraße Böbingen — Heubach?

Galerie (3 Bilder)

Fotos: gbr

„Das sind keine Dauernörgler. Diese Anlieger haben sich bisher noch nie beschwert“, lässt Bürgermeister Jürgen Stempfle keinen Zweifel daran, dass er die Beschwerden von Böbingern über zu viel Verkehr auf der Landesstraße für berechtigt hält und sehr ernst nimmt.

30

16

Stempfle hält es für völlig falsch, Pläne zu schmieden, wie man Verkehrsströme so umlenken kann, dass die Belastung einfach auf andere Gemeinden verlagert wird. Da kehrt er lieber vor der eigenen Haustür und fährt selbst innerörtlich und in die Nachbargemeinden mit dem E-​Bike . Was dies mit der Verkehrsbelastung auf der Landesstraße zu tun hat und warum Tempodort bald rechtlich möglich wäre, steht in der Rems-​Zeitung vom. Dezember.