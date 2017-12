Schwäbisch Gmünd | Freitag, 15. Dezember 2017 Freitag, 15. Dezember 2017

Warnstreik bei Andritz-​Ritz

Foto: Eduard Kessler

Aktuell finden in Ludwigsburg die Verhandlungen über den Flächentarifvertrag für die Metall– und Elektroindustrie in Baden-​Württemberg statt. Das erkannten die Beschäftigten des Werkes von Andritz-​Ritz auf dem Gügling als gute Gelegenheit, auf ein Problem aufmerksam zu machen.

Seit Monaten befinde sich das Unternehmen in einem tariflosen Zustand, beklagt der Gmünder Bevollmächtigte der IG Metall, Peter Yay-​Müller. Andritz sei aus der Tarifbindung des Arbeitgeberverbandes ausgeschieden und sollte sich nach Überzeugung der Beschäftigten unbedingt wieder zur Tarifbindung bekennen. „Wir haben in monatelangen Gesprächen über dieses Thema Argumente ausgetauscht“, erläutert Peter Yay-​Müller. Aber auch beim jüngsten Verhandlungstermin am. Dezember habe man von Seiten der Geschäftsleitung keine Zusage erhalten. Von dieser und einer weiteren Forderung für die Zukunft des Standorts handelt ein Bericht in der Freitags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.