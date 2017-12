Schwäbisch Gmünd | Freitag, 15. Dezember 2017 Freitag, 15. Dezember 2017

Was können Stadt und HGV gegen Leerstand von Geschäften tun?

Foto: gbr

Zwischen der Kornhausstraße und dem Hotel „Einhorn“ in der Rinderbacher Gasse stehen derzeit mehrere Läden leer. Was sind die Ursachen dafür und was kann eine Stadt oder ein Handels– und Gewerbeverein dagegen tun? Die Rems-​Zeitung fragte nach und bekam aussagekräftige Antworten.

„Laden zu vermieten!“ Wenn sich solche Schilder in einer Straße häufen, muss das für eine Stadt ein Alarmzeichen sein. Denn Studien haben belegt, dass Leerstand in der Regel weiteren Leerstand erzeugt, weil ein Quartier dadurch unattraktiv wirkt. Ein erster Schritt ist in solchen Fällen die Ursachenforschung, und die ist im Fall der Rinderbacher relativ einfach. Durch die WOHA-​Schließung ist dort ein starker Magnet für die Laufkundschaft weggefallen – und dies schon vor acht Jahren. Warum Baubürgermeister Julius Mihm nichts davon hält, sich auf die Wiederbelebung einzelner Geschäfte zu konzentrieren und was HGV-​Vorsitzender Dr. Christoph Morawitz mit „Schaffung attraktiver merkantiler Zentren“ meint, steht am. Dezember in der Rems-​Zeitung.