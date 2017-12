Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 17. Dezember 2017 Sonntag, 17. Dezember 2017

Adventsandacht beim Verein Staufersaga

Fotos: Manfred Laduch

Es war ein besonderer Tag für den Verein Staufersaga, der am Sonntag zur festlichen ökumenischen Adventsandacht in die Johanniskirche geladen hatte. Genau fünf Jahre zuvor war Stephan Kirchenbauer-​Arnold, Initiator der Saga und des Vereins, gestorben.

Gaudete – freuet Euch heiße der dritte Adventssonntag im Kirchen-​Kalender, begrüßte Dekan Robert Kloker die zahlreichen Besucher. Man sei sich aber auch dessen bewusst, genau am fünften Todestag von Stephan Kirchenbauer-​Arnold zusammengekommen zu sein. Kloker sprach von einem intensiven Jahr mit den Jubiläen von Reformation und St. Salvator.„Mache Dich auf, werde Licht“ – mit diesen Worten aus dem Buch Jesaja gestaltete Dekanin Ursula Richter die Schriftlesung. Hatten zur Einstimmung zuvor Stephan Beck auf der Orgel und der Internationale Frauenchor Coral Alegria unter Leitung von Véronica Cárdena de Sattler musiziert, folgten nun die Zisselberg Zeisige, die auf ihren historischen Instrumenten das Weihnachtslied „Es kumpt ein Schiff geladen“ intonierten. Was in den Ansprachen thematisiert wurde und welche weiteren Programmpunkte der Gottesdienst aufwies, steht in der Montags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.