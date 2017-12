Sport | Sonntag, 17. Dezember 2017 Sonntag, 17. Dezember 2017

DJK Gmünd: 0 : 3 -Niederlage gegen den VfR Umkirch

Aus dem erhofften positiven Jahresabschluss ist aus Sicht der DJK Gmünd nichts geworden: Im ersten Spiel der Rückrunde mussten sich die Volleyballerinnen von Trainer Joachim Saam vor heimischem Publikum dem auf Rang zwei platzierten VfR Umkirch klar mit 0 : 3 ( 20 : 25 , 10 : 25 und 27 : 29 ) geschlagen geben und sind damit auf den siebten Platz zurückgefallen.

In seiner Spielanalyse trauert DJK-​Trainer Joachim Saam vor allem dem mitknapp abgegebenen dritten Satz hinterher. „Diesen Satz müssen wir eigentlich gewinnen, das ist unglücklich gelaufen.“ Die Gmünder Einhörner hatten nach einer starken Anfangsphase mitundgeführt und ließen sich auch von der gegnerischen Aufholjagd zumnicht beunruhigen. Über dasundhatten die Gmünderinnen beimzwei Satzbälle, die jedoch nicht zum-Anschluss nach Sätzen genutzt werden konnten. Stattdessen setzten sich die Gäste letztlich mitdurch und sicherten sich dadurch den deutlichen-Auswärtserfolg. Einmal mehr hatte der Gegner in den entscheidenden Ballwechseln gegen Ende des Satzes den längeren Atem und die besseren Nerven bewiesen als die DJKlerinnen. „Wir haben es hinten raus nicht geschafft, es zu Ende zu bringen“, so Saam.Wie schon beimgegen den Tabellenführer TSV Georgii Allianz in der Vorwoche hatte die DJK zuvor den Auftakt ins Spiel verschlafen. Prompt lag man mitzurück, kämpfte sich danach aber über dasbis zumheran. Trotzdem behauptete sich der VfR am Ende mit. Satz zwei bewertet Saam als „Rückfall in alte Zeiten“. Nach dem zwischenzeitlichenlief gar nichts mehr zusammen bei den Gmünderinnen – Umkirch machte beimkurzen Prozess. Den ausführlichen Spielbericht lesen Sie in der RZ vom. Dezember.