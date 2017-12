Sport | Sonntag, 17. Dezember 2017 Sonntag, 17. Dezember 2017

LG Staufen: Vier Hallenrekorde bei der Vereinsmeisterschaft

Fotos: Dombrowski

Nach der Premiere im Vorjahr waren auch die diesjährigen Vereinsmeisterschaften der LG Staufen ein voller Erfolg für alle Beteiligten. 144 Athletinnen und Athleten aller Altersklassen starteten insgesamt bei der zweiten Auflage in der Gmünder Großsporthalle, bei der vor allem der rot-​weiße Nachwuchs im Mittelpunkt stand.

Mit starken Auftaktleistungen wurde die Hallensaison eingeläutet. Sichtlich zufrieden zeigten sich Ausrichter, Sportler, Zuschauer und Helfer über den reibungslosen und erfolgreichen Ablauf des Wettkampfes, bei dem einige Rekorde geknackt und Normen erfüllt wurden – trotz des frühen Saisonzeitpunktes.Über die-​Meter-​Strecke lief Anna Schmidt als erste Frau in der Halle unter sieben Sekunden, mitSekunden verbesserte sie den bisherigen Rekord von Gabi Engelhardt (TSG Schnaitheim) von. In der weiblichen Jugend Uwar es Josefine Schäkel, die über diem Hürden den von ihrer Vereinskameradin Leona Grimm im Vorjahr aufgestellten Rekord deutlich unterbot und mitSekunden neue Rekordhalterin ist.In der Mwar es Leon Hofmann, der überm den bisherigen Rekord von Hannes Rapp (TS Göppingen) aufSekunden verbesserte. Lotta Jas sprang im Weitsprung der WstarkeMeter und luchste damit Caroline Kuhn von der DJK Ellwangen-​SG Virngrund den Rekord ab. Beide Athleten gehören zwar in diesem Jahr noch zu dieser Altersklasse, starteten beim eigentlichen Wettkampf aber bereits eine Altersklasse höher, was der Einteilung vonentspricht. Über welche erfüllten Normen sich die Athletinnen und Athleten der LG Staufen freuen konnten, lesen Sie in der RZ vom. Dezember.