Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 17. Dezember 2017 Sonntag, 17. Dezember 2017

Weihnachtskonzert von Kolpingkapelle und Kolpingchor im Münster

Galerie (8 Bilder)

Fotos: gbr

Mal gemeinsam, mal getrennt auftretend – und doch immer im vorweihnachtlichen Geiste vereint: Die Kolpingkapelle mit Dirigentin Janina Edelbauer und der Kolpingchor unter der Leitung von Markus Wamsler verwandelten das Gmünder Münster in einen großen Konzertsaal, um den Menschen Freude zu bringen und auf das Fest der Liebe einzustimmen.

Am dritten Advent war das gotische Münster erfüllt von Harmonie. Allerdings erklangen dabei nicht nur die klassischen Weihnachtslieder. Gespielt und gesungen wurden auch weltliche Kompositionen, die aber sowohl im Hinblick auf die Klangfarbe als auch wegen ihres Textes gut in die Vorweihnachtszeit passten. Und sowohl das Orchester als auch der Chor machten deutlich, dass zu einem Weihnachtskonzert auch flotte Rhythmen passen. Wie es war, steht ausführlich in der Montagausgabe der Rems-​Zeitung.