30 . Staufer-​Open: Bisher wollen sechs Großmeister mitspielen

Galerie (1 Bild)

Foto: edk

Groß gefeiert wird zwar nicht, aber es ist dennoch ein bemerkenswertes Jubiläum: Das Staufer-​Open in Schwäbisch Gmünd wird vom 2 . bis 6 . Januar 2018 zum 30 . Mal ausgetragen.

ist es erstmals über die Bühne gegangen, damals noch in der Mutlanger Gemeindehalle. Seither ist das offene Turnier jeden Januar zum festen Termin der Schachspieler geworden und zählt längst zu den größten in Süddeutschland.Organisiert wird das Schach-​Event im Gmünder Stadtgarten vom bewährten Team um Wernfried Tannhäuser, dem Vorsitzenden der SG Schwäbisch Gmünd. Vor zwei Jahren hätte es fast einen neuen Teilnehmerrekord gegeben.Schachspielerinnen und Schachspieler haben damals mitgemacht – einer weniger als das bisherige Allzeit-​Hoch. Voriges Jahr waren es dann. Jetzt sagt Tannhäuser: „Wenn es um dieTeilnehmer werden, sind wir hochzufrieden.“Und es sieht ganz gut aus. Mitte Dezember hatten sich fürs A-​OpenSpieler/​innen angemeldet, fürs B-​Open. Unter den Teilnehmern in der A-​Konkurrenz sind sechs Großmeister (GM) und acht Internationale Meister (IM). „Ein paar werden noch dazukommen“, sagt Tannhäuser voraus. Für die vorderen Plätze winkt viel Geld: Allein der Turniersieger im A-​Open bekommt bis zuEuro Preisgeld. Und zahlreiche Ratingpreise gewährleisten, dass auch Spieler, die nicht unter den Top Ten landen, etwas gewinnen können.Unter den GM sind alte Hasen wie die Russen Evgeny Vorobiov und Vladimir Burmakin, die in der württembergischen Verbandsliga für Spraitbach die Spitzenbretter besetzen. Aber es gibt auch junge Newcomer wie die IM Jonas Lampert vom Bundesligisten Hamburger SK und Christopher Noe vom SC Eppingen. Welche weiteren Internationalen Meister sich bislang angemeldet haben, lesen Sie in der RZ vom. Dezember.