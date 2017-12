Kultur | Montag, 18. Dezember 2017 Montag, 18. Dezember 2017

Gemälde-​Schenkung ans Gmünder Museum

Galerie (1 Bild)

Foto: edk

„Open Letter – Framed. Die Weiße Rose, für Gerhard Feuerle“ ist ein Bild von Regina Baumhauer, das sich nun im Museum befindet, eine Schenkung des Museumsvereins. Es wird die Sammlung der Moderne bereichern.

1942

43

2017

18

1918

1945

19

In Zusammenhang mit dem Gemälde steht das Buch Regina Baumhauers „Die Weiße Rose – In Memoriam Presente/​/​“. Das Gemälde gehört zu einem Zyklus von Bildern, der sich mit der Widerstandsgruppe „Die Weiße Rose“ beschäftigt. Zu deren Umfeld gehörte der hier porträtierte junge Gmünder Künstler Gerhard Feuerle (). Mehr darüber in der RZ vom. Dezember.