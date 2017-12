Ostalb | Montag, 18. Dezember 2017 Montag, 18. Dezember 2017

Junge Filmemacher gewinnen Wettbewerb der VVS

Foto: esc

Was würde sich verändern, wenn man sich entschließt, das Handy in der Tasche zu lassen? Ein Mädchen und drei Jungs, allesamt an der Realschule in Lorch, haben mit dieser Überlegung ein Video gedreht, dieses bei einem Wettbewerb eingereicht und prompt einen Preis gewonnen.

Das Thema lautete „Geschichten aus Bus und Bahn“. Lena Maier hatte eine Idee, das Thema umzusetzen und schrieb ein Drehbuch. Dann wurde gefilmt. Die vier Jugendlichen spielen im Video mit. Yannik erzählt: „Am Ende hat Lena den Film geschnitten und Marco fuhr am. September mit dem Zug nach Stuttgart und reichte den Film ein.“ Der Titel der Films lautet „Look up!“. Worum es geht erfahren Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.