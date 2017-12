Ostalb | Montag, 18. Dezember 2017 Montag, 18. Dezember 2017

Wilfried Kramer will in Durlangen Bürgermeister werden

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

Amtsinhaber Dieter Gerstlauer hat im Durlanger Bürgermeisterwahlkampf Konkurrenz bekommen. Der ehemalige Durlanger Gemeinderat und Feuerwehrkommandant Wilfried Kramer hat am Montag in Durlangen ebenfalls seine Bewerbung abgegeben.

27

18

21

19

Am. Dezember umUhr endet die Bewerbungsfrist für die Durlanger Bürgermeisterwahl. Gewählt wird dann am. Januar. Neben dem amtierenden Bürgermeister, der für eine vierte Amtszeit kandidiert, hat gestern noch ein Durlanger Bürger seinen Hut in den Ring geworfen. „Ich habe schon mehr als ein Jahr lang darüber nachgedacht“, erklärte Wilfried Kramer im Gespräch mit der Rems-​Zeitung. Warum er dieses Amt anstrebt und welche Qualifikationen er mitbringt, steht in der RZ vom. Dezember!