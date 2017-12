Sport | Dienstag, 19. Dezember 2017 Dienstag, 19. Dezember 2017

23 : 39 : WSG ALLOWA kassiert deutliche Heimklatsche

Galerie (1 Bild)

Foto: edk

Fürs letzte Spiel des Jahres 2017 hatten sich die Handballerinnen der WSG Alfdorf/​Lorch/​Waldhausen noch einmal viel vorgenommen und wollten sich möglichst mit den ersten Punkten in der Württembergliga vor heimischem Publikum selbst beschenken. Doch gegen die SG Leonberg/​Eltingen hagelte es eine 23 : 39 -Heimklatsche.

Die Abwehr zeigte auch entsprechend vom Anpfiff weg eine überzeugende Leistung und hatte die schnellen und athletischen Spielerinnen der Gäste im ersten Viertel des Spiels gut im Griff. Anja Saur und Tina Hermann sorgten mit sehenswerten Treffern vom Kreis und aus dem Rückraum nach knapp fünf Spielminuten für den-Zwischenstand.Erst nach vier torlosen Minuten zeigten die Gäste ihre stärkste Waffe – in nur zwei Minuten erzielten sie durch Gegenstöße drei einfache Treffer zur-Führung. Insbesondere durch die starken Leistungen der angeschlagen zum Spiel angetretenen Lisa Pfisterer und Torhüterin Ira Jennewein konnte die WSG bis zumin der. Minute den Anschluss halten und hielt die Hoffnung auf eine Wende offen.Doch im Angriff fanden die Gastgeberinnen zu selten den nötigen Zug zum Tor und wurden in regelmäßigen Abständen von den Gegenstößen der Leonbergerinnen überrollt, die über dasbis zur. Minute vorentscheidend zumdavonziehen konnten. Mit vier Treffern in Folge bis zur Pause, angetrieben durch Lisa Pfisterer, gab es immer noch die Hoffnung auf eine Wende im Spiel.Entsprechend motiviert startete die WSG in die zweite Hälfte. Bis zumin der. Minute betrug der Rückstand konstant fünf bis sieben Treffer, ohne sich aber entscheidend zu verringern. Den ausführlichen Spielbericht lesen Sie in der RZ vom. Dezember.