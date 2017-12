Sport | Dienstag, 19. Dezember 2017 Dienstag, 19. Dezember 2017

Kurzbahn-​DM: Viele neue Bestzeiten und Vereinsrekorde des SV Gmünd

Bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften im 25 -​Meter-​Becken des Europa-​Sportparks in Berlin gab es für die Teilnehmer des Schwimmvereins Gmünd unerwartet viele neue persönliche Bestzeiten und Vereinsrekorde.

Herausragend war dabei Patrick Dalferth, der die jahrzehntelange Tradition erfolgreicher Gmünder Rückenschwimmer fortsetzte. Der-​Jährige pulverisierte überm undm Rücken die Gmünder Vereinsrekorde und stieß mitundSekunden in Dimensionen vor, die auch Patrick Engel vor einem Jahr noch für ausgeschlossen hielt: „Phänomenal ist die Entwicklung von Patrick – und er hat noch mehr drauf“, freut sich der Gmünder Cheftrainer. Nicht ganz so gut lief es für Carolin Morassi, der am Ende einer langen Saison der letzte Biss fehlte, um sich für ein Finale der besten acht zu qualifizieren.Freudig mitgejubelt haben die Gmünder Schwimmer mit ihrem ehemaligen Kameraden Henning Mühlleitner, der sich nun für die Neckarsulmer Sportunion schwimmend überm Freistil in sehr gutenMinuten seinen ersten deutschen Meistertitel sicherte.Patrick Dalferth präsentierte sich in Berlin in glänzender Verfassung. Im Vorlauf überm Rücken verfehlte er in neuer persönlicher Bestzeit vonSekunden nur umSekunden den Vereinsrekord von Per Kleinschmidt und qualifizierte sich damit fürs C-​Finale. In dieses Rennen legte er hochmotiviert seine ganze Power hinein, katapultierte sich mit einem blendenden Start und kräftigen Unterwasserkicks nach vorne und schien nach der Zwischenzeit vonSekunden auf bestem Weg zu sein, die-​Sekunden-​Grenze zu knacken. Den ausführlichen Bericht über das Abschneiden der Gmünder Schwimmerinnen und Schwimmer in Berlin, lesen Sie in der RZ vom. Dezember.