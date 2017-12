Kultur | Dienstag, 19. Dezember 2017 Dienstag, 19. Dezember 2017

Runde Sache: Kulturjahr 2018 in Gmünd

Foto: rw

Nur alle drei Jahre findet das Schattentheater-​Festival statt, nur alle zwei Jahre die Kunstmesse, im Jahr 2018 sind beide an der Reihe. Sie sind zwei der großen Perlen im Kranz der kulturellen Veranstaltungen Gmünds, zu denen noch zwei Festivals gehören: Kirchenmusik und Kinderkino.

Kultur hat Außenwirkung und zieht die Menschen in die Stadt. Kulturbüro und die Stadtmarketing-​Gesellschaft arbeiten deshalb zusammen und pflegen einen „erweiterten Kulturbegriff“ auf dem jährlichen Leporello, den Kulturbüro-​Chef Ralph Häcker, Markus Herrmann (TM) und Julia Schaumann jetzt im i-​Punkt vorstellten. Dort und auch an allen anderen städtischen Stellen ist er zu haben.Man kann als Gmünder seinen Jahreslauf nach dem Kultur-​Highlights organisieren, als festfreudiger allzumal.finden vier große Festivals statt, den Anfang macht Anfang Februar das. Internationale Guggenmusiktreffen, bei demKapellen mit überMusikern aus dem süddeutschen Raum, aus Liechtenstein, Schweiz und Österreich erwartet werden.Jubiläum hat das Kinderkinofestival, das. steht an vom. bis. März, eine ganze Woche lang statt vier Tage, „Kikife extended“ sozusagen. Das Jubiläum nimmt das Kikife zum Anlass, im Februar mit der Stadt Schwäbisch Gmünd und mit der Kikife-​Organisation auf der Berlinale mit einem eigenen Empfang in den Hackeschen Höfen vertreten zu sein. Mehr über das Kulturjahrin der RZ vom. Dezember.