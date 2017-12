Sport | Mittwoch, 20. Dezember 2017 Mittwoch, 20. Dezember 2017

Indoor-​Tage: FC Normannia präsentiert sich als guter Gastgeber

Galerie (1 Bild)

Foto: edk

Die Gmünder Großsporthalle war zwei Tage lang der Austragungsort für Jugendfußball mit Bande vom Allerfeinsten. Auch wenn sich die Gmünder Normannen als gute Gastgeber präsentierten, zwei Titel nicht verteidigen und gar keinen einzigen Sieg beim eigenen Turnier einfahren konnten, war Jugendleiter Thomas Buchstab mit dem Verlauf der Indoor-​Tage sehr zufrieden.

„Wir haben zwei Turniertage mit sehr gutem und sehr fairem Sport erleben dürfen.“ Buchstab fügte hinzu: „Die Zuschauerresonanz war gut, alles funktionierte optimal. In der Halle geht es enger zu als auf dem Feld. Da entscheidet schon mal ein Tor über Erfolg oder Misserfolg.“ Los ging es mit dem Qualiturnier der D-​Jugend am Samstag. Souverän siegte die Uder Normannia, die außer Konkurrenz antrat, mit fünf Siegen aus fünf Spielen. Fürs Hauptturnier konnten sich die SG Mögglingen/​Böbingen/​Heuchlingen und der SV Ebnat qualifizieren.In den Gruppenspielen dominierten die favorisierten Mannschaften aus Ravensburg, Backnang und die gastgebende Udas Geschehen. Gleich das erste Halbfinale brachte eine kleine Überraschung, die Normannen unterlagen der TSG Backnang unglücklich mitund konnten somit ihren Turniersieg nicht mehr verteidigen. Im zweiten Halbfinale setzte sich der FV Ravensburg gegen den SV Weingarten durch. Im Spiel um Platz drei besiegte die Normannia dann Weingarten deutlich mit. Der FV Ravensburg hielt im Finale als neuer Turniersieger die TSG Backnang mitin Schach. Die Platzierungen:. FV Ravensburg,. TSG Backnang,. FC Normannia,. SV Weingarten,. SV Schluchtern,. SV Sillenbuch,. SG Mögglingen/​Böbingen/​Heuchlingen,. SV Ebnat. Den ausführlichen Turnierbericht lesen Sie in der RZ vom. Dezember.