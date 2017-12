Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 20. Dezember 2017 Mittwoch, 20. Dezember 2017

Neues Wohnen auf dem Sonnenhügel und „Stöckle“-Provisorium

Galerie (1 Bild)

Entwurf: Brutschin/​HHK

Um zukunftsweisende Projekte ging es in der letzten Gmünder Gemeinderatssitzung im Jahr 2017 . Mit dem Projekt „Neues Wohnen auf dem Sonnenhügel“ hat das Gremium Weichen gestellt. Außerdem wurde beschlossen, dass das „Stöckle“-Verkehrskonzept für die Innenstadt als Provisorium eingerichtet und auf seine Praxistauglichkeit getestet werden soll. Über den Kostenrahmen für die Remstalgartenschau-​Investionen wurde ebenfalls entschieden.

21

An zentraler und ortsbildprägender Stelle neben der Durchgangsstraße auf dem Hardt soll in Form einer verdichteten Bebauung ein modernes Wohnkonzept realisiert werden. Neben Eigentums– und/​oder Mietwohnungen sollen auch Gastronomie und kleinere Geschäfte möglich sein. Alle vorgestellten Vorschläge der Investoren sahen einen großen Innenhof vor. Die Mehrheit des Gemeinderats stimmte für den Vorschlag der Arbeitsgemeinschaft „Brutschin Wohnbau GmbH/​Werkgemeinschaft HHK“. Diese Variante war nach der Präsentation der Entwürfe im Bau– und Umweltausschuss auch von der bürgerschaftlichen Aktion „Starkes Hardt“ favorisiert worden. Mehr Details über die Sitzung des Gemeinderats stehen in der Rems-​Zeitung vom. Dezember.