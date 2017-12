Ostalb | Mittwoch, 20. Dezember 2017 Mittwoch, 20. Dezember 2017

Waldstetter Weihnachtsfeier

Galerie (9 Bilder)

Fotos: Nesper

Ein Familienfest der besonderen Art hatte die Gemeinde Waldstetten in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinschaftsschule Unterm Hohenrechberg und den örtlichen Vereinen in der von den Landfrauen festlich geschmückten Stuifenhalle organisiert.

Zur „. Waldstetter Weihnacht“, einem Gemeindefest für die ganze Familie, waren auch zahlreiche Gäste aus Waldstetten, Wißgoldingen, Weilerstoffel und Tannweiler der Einladung von Bürgermeister Michael Rembold gefolgt. Rembold dankte u.a. den „stillen Stars“ in der Gemeinde, nämlich den Helferinnen und Helfern in den Pflege– und Altersheimen, den Krankenschwestern und der Sozialstation. Er wolle auch an die Menschen denken, die krank, verzweifelt oder ohne Perspektive seien und er wünsche sich, dass man sich im neuen Jahr bei guter Gesundheit wieder begegnen werde.