Klang-​Experiment mit dem Jungen Kammerchor Ostwürttemberg

Gute Chöre stecken die meiste Arbeit in den Klang. Ein überaus spannendes Thema, denn ein und dieselbe Harmonie oder Melodie klingt in einer Komposition aus der Renaissance ganz anders als in der Romantik oder gar in Jazz und Pop.

In drei weltlichen Konzerten am Ende der Weihnachtsferien unternimmt der „Junge Kammerchor Ostwürttemberg“ (JKO) deshalb Klang-​Experimente. Das Winterprojekt des JKO wird dabei intensiv durch Sängerinnen und Sänger des Vokalwerks Nürnberg begleitet, die aktiv im Chor und ausgewählten kleinen Ensembles mitsingen. Durch die intensive gemeinsame Arbeit am Konzertprogramm findet ein lebendiger Austausch statt, bei dem die jugendlichen Sängerinnen und Sänger von den Profis inspiriert und mitgerissen werden. Das Konzept befördert so auch die musikalische Qualität des JKO. In Schwäbisch Gmünd ist das Abendkonzert am Freitag,. Januar, umUhr im Prediger.