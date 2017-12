Sport | Donnerstag, 21. Dezember 2017 Donnerstag, 21. Dezember 2017

Landesmeisterschaften: Fischer, Krauß und Kuhnle auf Podest

Galerie (2 Bilder)

Fotos: pr

Vom TSV Untergröningen konnten sich insgesamt fünf Tischtennis-​Spielerinnen für die baden-​württembergischen Einzelmeisterschaften qualifizieren, die am vergangenen Wochenende in Schutterwald ausgetragen wurden.

13

15

15

18

24

13

32

15

18

18

1

2

1

2

2

3

15

2

1

22

Aufgrund ihrer guten Leistungen in den Turnieren zuvor durften darüber hinaus Amelie Fischer und Cristina Krauß sowohl bei den Mädchen Uals auch den Mädchen Uan den Start. Miriam Kuhnle startete in der U, Nina Feil und Clara Nieto gingen bei den Mädchen Uins Rennen. Allein die Qualifikation war bereits ein Erfolg für die Sportlerinnen des TSV Untergröningen. Denn um einen Platz im Feld derStartberechtigten bei den U-​-​Jahrgängen beziehungsweiseStartberechtigten bei den U-​– und U-​-​Jahrgängen zu erhalten, bedarf es den Weg durch gleich mehrere Qualifikationsturniere.Bei den Mädchen Uwollte der Funke nicht richtig zünden. Sowohl Nina Feil () als auch Clara Nieto () konnten sich mit Platz drei in ihren Vorrundengruppen nicht für das Achtelfinale empfehlen. Im Doppel war für Feil gemeinsam mit ihrer Partnerin Kristin Fabriz (NSU Neckarsulm) im Achtelfinale durch eine knappe-Niederlage Endstation. Clara Nieto erreichte mit ihrer Partnerin Elisabeth Kronich (TTG Leonberg/​Eltingen) das Viertelfinale, beide unterlagen dort aber den späteren Finalistinnen.Bei den U-​-​Mädchen hatte der TSV mit Miriam Kuhnle, Cristina Krauß und Amelie Fischer gleich drei Eisen im Feuer. Cristina und Amelie gehören noch den jüngeren Jahrgängen an, konnten sich jedoch bereits beachtlich in Szene setzen. Cristina blieb in ihrer Vorrundengruppe hängen, Amelie qualifizierte sich mit einer-Bilanz ebenso wie Kuhnle für das Achtelfinale. Wie sich die beiden TSV-​Nachwuchsspielerinnen dort geschlagen haben, lesen Sie in der RZ vom. Dezember.