Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 21. Dezember 2017

Richtfest im neuen Kindergarten Brücke

„Wer will fleißige Handwerker sehen?“ Mit diesem sehr alten Kinderlied eröffneten Kindergartenkinder der Weststadt das Richtfest für ihren künftigen Kindergarten Brücke im Hof der Stauferschule.

Spätestens im Sommer werden die derzeit insgesamtKinder ihr neues Domizil in Beschlag nehmen können, das erklärte VGW-​Chef Celestino Piazza, als Bauträger der neuen Einrichtung. Und er wird weiterhin Kindergarten Brücke heißen, versicherte Dekanin Ursula Richter. „Brücken bauen ist unser Thema, denn Brücken verbinden“, erklärt die Dekanin. Deshalb solle auf jeden Fall der Name Brücke bestehen bleiben. Der evangelische Kirchengemeinde in der Weststadt ist Träger der Einrichtung. Mehr zum Richtfest lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Freitag.