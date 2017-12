Ostalb | Freitag, 22. Dezember 2017 Freitag, 22. Dezember 2017

In der Frühchenstation wird um das Leben der Allerkleinsten gekämpft

Fotos: esc

Wenn es um Kinder geht – ganz egal in welchem Lebensbereich – sind mehr und intensivere Gefühle im Spiel, als sonst. Das gilt besonders im Krankenhaus, besonders,wenn es um Frühchen geht. Dr. Jochen Riedel, Chefarzt der Kinder– und Jugendmedizin am Stauferklinikum, weiß: „Bei Kindern fiebern alle mit.“

18

Was im Klinikalltag ganz trocken als Stationbezeichnet wird, ist wohl die schönste und am liebevollsten eingerichtete Station des ganzen Krankenhauses. Hier werden die „Kleinsten“ wie auch kranke Neugeborene Kinder und Jugendliche bisJahre aufgenommen. Entsprechend kindgerecht, bunt und freundlich sind die Zimmer und Flure. Schon daran zeigt sich, was Dr. Jochen Riedel meint, wenn er sagt: „In der Kinderheilkunde liegen viel mehr Emotionen. Jeder weiß, die Kinder haben alle das Leben noch vor sich.“ Die letzte Geschichte der Adventsserie „Wir öffnen Türen“ in diesem Jahr lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.