Schwäbisch Gmünd | Montag, 25. Dezember 2017 Montag, 25. Dezember 2017

Feierlicher Festgottesdienst in der Augustinuskirche

Galerie (3 Bilder)

Fotos: gn

Mit einem Orgelspiel von Thomas Brückmann wurde am ersten Weihnachtsfeiertag der Festgottesdienst in der weihnachtlich geschmückten Augustinuskirche eröffnet.

Nach dem Kirchenlied, „Gelobt seist du Jesu Christ“, hielt Pfarrerin Britta Stegmaier ihre Predigt: einmal solle man Weihnachten mit Kinderaugen sehen. Dort spiegle sich dieser besondere weihnachtliche Glanz, die unbekümmerte Freude, sorglose Hoffnung und unbändiges Staunen. Noch einmal so leben, als wüsste man nichts von Sorgen und Nöten, von Krankheiten und Krieg, von Vergänglichkeit und Tod. Aus welcher Familie man komme, in welchem Milieu man geboren sei, das eröffne Lebenschancen oder verschließe sie, weil es eben doch ein Unterschied sei, ob ein Kind in einer Notunterkunft oder im Vorstadt-​Reihenhäuschen zur Welt komme, ob es in eine sorgende und kümmernde Familie geboren wird, oder sich alsbald selbst überlassen werde. Mit der Geburt scheine alles schon festgelegt zu sein. Wo sich für den einen Türen öffnen, fielen sie für andere vor der Nase zu. Es gebe aber eine Zugehörigkeit, die unverlierbar sei, die nicht zerrissen werden könne und nicht im Ungewissen und Vagen bliebe. Diese Herkunft könne Orientierung und Maß geben, die einem niemand absprechen könne. Was Britta Stegmaier sonst noch predigte, steht in der Mittwoch-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.