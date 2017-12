Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 26. Dezember 2017 Dienstag, 26. Dezember 2017

Konzert der St.-Michaels-Chorknaben

Foto: ml

Traditionell baten die St.-Michaels-Chorknaben am Abend des ersten Weihnachtsfeiertages unter den großen Weihnachtsbaum auf dem oberen Marktplatz – und angesichts des trockenen, nicht allzu kalten Wetters kamen einmal mehr über 200 Besucher.

Musikalisch ging es bei den beiden Chören durch ein internationales Weihnachts-​Repertoire. Da kam das englische Lied „Hark the herald angel sings“ oder das Spiritual „Go tell it on the mountains“ ebenso zu Gehör, wie sehr traditionsreichen deutschen Lieder. Mehr über das Konzert am ersten Weihnachtsfeiertag lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.