Ostalb | Dienstag, 26. Dezember 2017 Dienstag, 26. Dezember 2017

Konzert in der evangelischen Kirche in Neubronn

Foto: privat

Mit einem festlichen, besinnlichen Konzert hat das aktive Orchester des Musikvereins Hohenstadt zusammen mit dem Posaunenchor Neubronn das Publikum in der evangelischen Kirche in Neubronn erfreut.

Mit einer Homage an die Freundschaft eröffneten die beiden Orchester unter der Leitung von Christine Kraus mit Mozarts „The Young Amadeus“ in einem frischen Arrangement von Jan de Haan den Konzertabend. Es folgten zwei Stücke aus dem Genre der Filmmusik, wobei in Jacob de Haans „La Storia“ ausdrucksstarke Blasmusik den Facettenreichtum des kleinen Orchesters zur Geltung brachten. Bei „Jade“ aus dem Film „The Rock – Fels der Entscheidung“ entführte Heidi Küene mit einem gefühlvollen Querflötensolo die Zuhörer auf die Gefängnisinsel Alcatraz. Mehr zum gemeinsamen Konzert des Musikvereins Hohenstadt und des Posaunenchors Neubronn erfahren Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.