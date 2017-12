Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 26. Dezember 2017 Dienstag, 26. Dezember 2017

Weihnachtsgottesdienst im Heilig-​Kreuz-​Münster

Galerie (2 Bilder)

Fotos: msi

„Nun freut euch ihr Christen, singet Jubellieder“ erklang es im Heilig-​Kreuz-​Münster am Morgen des Ersten Weihnachtsfeiertags mit mächtiger Orgelbegleitung. Pfarrer Robert Kloker predigte über die Bedeutung des Christfestes – das Fest der Geburt, des Lichtes und der Dankbarkeit.

Viele hatten am Morgen zum Gottesdienst den Weg in die Kirche angetreten und das Gotteshaus war bis zur letzten Bank gefüllt. Nach Festessen und Bescherung am Heiligen Abend sehnten sich viele auch nach der Ruhe und Besinnlichkeit, die beim feierlichen Gottesdienst im großen Gemäuer vorherrschte. Die musikalische Begleitung tat das Übrige zum stimmungsvollen Gelingen. Mehr zum Weihnachtsgottesdienst im Heilig-​Kreuz-​Münster erfahren Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.