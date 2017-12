Ostalb | Mittwoch, 27. Dezember 2017 Mittwoch, 27. Dezember 2017

Eine schwere Krankheit hat das Leben von Tim Asprion verändert

Er scheint in sich selbst zu ruhen. In jedem seiner Sätze ist Gedankentiefe zu spüren. Ein junger Mann, der sein Leben im Griff hat. Das war nicht immer so bei Tim Asprion. Vor vier Jahren war er dem Tod näher, als dem Leben. Heute schaut er zuversichtlich in die Zukunft.

Bis er krank wurde, studierte Tim Asprion in Aalen Maschinenbau. Während der Therapie musste er für ein Jahr aussetzen. Als es ihm besser ging, hat er sein Studium wieder aufgenommen. Und im August dieses Jahres hat er seinen Bachelor gemacht. Am. Januar wird er seine neue Stelle in einem Ingenieurbüro in Waiblingen antreten.Was sich sonst noch im Leben von Tim Asprion verändert hat, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.