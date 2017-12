Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 27. Dezember 2017 Mittwoch, 27. Dezember 2017

Feuerwerk erst an Silvester gestattet

Knallen wird es ab sofort. Wie jedes Jahr, da kann man machen, was man will. Auch wenn das Böllern eigentlich nur an Silvester und Neujahr gestattet ist. Am Donnerstag, 28 . Dezember, beginnt der Feuerwerks-​Verkauf.

Wer das neue Jahrmit Feuerwerk, Zischen und Krachen begrüßen will, muss sich an Feuerwerkskörper mit der Bezeichnung „Kleinstfeuerwerk“ (Klasse I) bzw. „Kleinfeuerwerk“ (Klasse II) orientieren. Das sind die einzigen pyrotechnischen Artikel, die ohne besondere sprengstoffrechtliche Erlaubnis verkauft werden. Es gelten jedoch Einschränkungen. Darauf weist das Landratsamt Ostalbkreis hin. Was zu beachten ist, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.