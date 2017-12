Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 28. Dezember 2017 Donnerstag, 28. Dezember 2017

Burkhard Fichtner verstorben

Galerie (1 Bild)

Foto: rz

Manches Projekt, das die Stadt Gmünd in den vergangenen Jahrzehnten auf dem Immobiliensektor angepackt hat, hätte sie ohne ihre „Tochter“ VGW nicht stemmen können. 26 Jahre lang stand Burkhard Fichtner an der Spitze dieses Unternehmens. Zwei Tage vor Heiligabend ist er im Alter von 73 Jahren gestorben.

2009

Dass starke Persönlichkeiten an der Spitze einer Firma selten von Nachteil sind, kann man an der Entwicklung ablesen, die die Vereinigte Gmünder Wohnungsbaugesellschaft (VGW) in jenen zweieinhalb Jahrzehnten genommen hat. Sie hat nicht nur ihr Vermögen erheblich erweitert und das Tätigkeitsfeld mit einer Dienstleistungs-​GmbH ergänzt.trat Burkhard Fichtner in den Ruhestand und engagierte sich seither besonders für den Aufbau des Archivs Ost. Außerdem war er Aufsichtsratsvorsitzender des Evangelischen Vereins und stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Genossenschaft BürgerEnergie-​Stauferland.