Die weiteren Schritte zum neuen Wohnen auf dem Hardt

Foto: gbr

Villenviertel für reiche Leute oder kleinste Wohnungen für Menschen mit sehr geringen Einkommen – die soziale Struktur auf dem Hardt ist sehr vielschichtig. Auf dem Kasernengelände 77 hochwertige Wohnungen zu bauen, wird als große Chance gesehen. Bis die neuen Häuser bezugsfertig sind, ist allerdings noch viel zu tun.

Wo bis zum Jahrnoch Schritte mit schweren Militärstiefeln durch die langen Korridore hallten und danach im Zuge des Balkankriegs eine Gemeinschaftsunterkunft eingerichtet wurde, befindet sich seit dem Abriss der Kaserne nur noch ein ebenes Grundstück an der Oberbettringer Straße. Das bedeutet freilich nicht, dass der vom Gemeinderat kurz vor Weihnachten ausgewählte Investor schon im Frühjahr mit dem Bau beginnen kann. Denn zunächst muss das städtische Liegenschafts– und Baurechtsamt einen vorhabensbezogenen Bebauungsplan in trockene Tücher bringen. In der Rems-​Zeitung vom. Dezember steht, welche Schritte nötig sind, wer der Investor ist und wann die Wohnungen bezugsfertig sein können.