Hallenturnier in Bettringen: Siegt die SGB zum fünften Mal in Folge?

Kurz vor dem Jahreswechsel richtet die SG Bettringen in der Uhlandhalle den „ 5 . Intersport Schoell Cup“ aus. An diesem Freitag ermitteln zehn Mannschaften ab 17 Uhr die drei Qualifikanten für das am Samstag ab 11 Uhr stattfindende Hauptturnier.

Im vergangenen Jahr konnte dieses abermals die gastgebende SGB gewinnen. Heuer weist es mit dem Verbandsligisten FC Normannia Gmünd sowie den beiden Landesligisten FC Bargau und SG Bettringen wieder ein hochkarätig besetztes Teilnehmerfeld auf.Wie schon in den letzten Jahren veranstaltet die SG Bettringen vor dem Jahreswechsel ihr traditionelles Hallenturnier für aktive Mannschaften – zum fünften Mal als „Intersport Schoell Cup“. Der Startschuss erfolgt am Freitag mit dem Qualifikationsturnier. Hierbei erhalten Mannschaften aus den Kreisligen B die Chance, sich für das Hauptturnier zu empfehlen. Die folgenden zehn Mannschaften streiten sich um die begehrten ersten drei Plätze, die mit der Hauptturnier-​Teilnahme belohnt werden:Gruppe A: SG Bettringen III, SV Hussenhofen, FC Durlangen, FC Ermis Gmünd, SV LauternGruppe B: SGB Junioren-​Team, TV Weiler, TSV Ruppertshofen, TV Straßdorf II, Türkgücü GmündDas Eröffnungsspiel bestreiten umUhr die SG Bettringen III und der FC Ermis Gmünd. Nach dem umUhr stattfindenden Finale wird dann feststehen, wer am nächsten Tag in der Uhlandhalle noch einmal mitwirken darf. Als Topfavorit gilt der FC Durlangen, der in der Kreisliga B, Staffel I, an der Tabellenspitze überwintert. Aber auch mit dem Dritten der Kreisliga B II, dem SV Hussenhofen, muss im Rennen um die begehrten ersten drei Positionen gerechnet werden. Und mit dem SV Lautern, der das letztjährige Qualifikationsturnier der SGB gewinnen konnte und somit als Titelverteidiger ins Rennen geht.Am Samstag wird dann beim Hauptturnier der Nachfolger des gastgebenden Vorjahressiegers gesucht.setzte sich die erste Mannschaft der SG Bettringen im Finale mitgegen den überraschend starken Qualifikanten SV Lautern durch. Damit hat die SGB nun die Möglichkeit, bereits zum fünften Mal in Folge auf dem ersten Platz zu landen. Den ausführlichen Vorbericht lesen Sie in der RZ vom. Dezember.