Freitag, 29. Dezember 2017

„Alternative Gartenschau Urbach“ will einen Bürgerentscheid

In der Remstalgemeinde Urbach hat sich eine Bürgerinitiative gegründet, die sich „Alternative Gartenschau Urbach“ nennt und prinzipiell „Ja zur Remstal-​Gartenschau 2019 “ sagt, aber nicht zu allem, was geplant ist.

Den Bürgerinnen und Bürger aus Urbach, die sich kritisch mit Projekten der Gemeinde Urbach zur Remstalgartenschau auseinandersetzen, geht es in erster Linie um die Projekte „Waldhaus“ und „Aussichtsturm“, die man aus mehreren Gründen ablehnt. Was es damit auf sich hat, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.