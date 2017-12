Ostalb | Freitag, 29. Dezember 2017 Freitag, 29. Dezember 2017

Dr. Hermann Pflüger feiert am Neujahrstag seinen 70 . Geburtstag

Es gibt in jedem Ort ein paar Leute, die kennt quasi jeder. In Lorch zählt auf jeden Fall Dr. Hermann Pflüger dazu, der am Neujahrstag seinen 70 . Geburtstag feiert. Einfühlsamer Mediziner, herausragender Laienschauspieler, stimmgewaltiger Sänger – das sind seine Markenzeichen.

Die Bühne der Welt betrat Hermann Pflüger in der Heimatstadt seiner Mutter, Stuttgart. Doch schon früh ging es nach Gmünd, wo sein Vater herstammte. Der Zeit im Kindergarten St. Theresia (mit dem späteren Staatssekretär und Bundesbankvorstand Rudolf Böhmler) und in der Klösterleschule (mit dem heutigen Fernsehkoch Vincent Klink) folgte das Abitur am Parler-​Gymnasium und das Studium der Allgemeinmedizin. Mehr über das Geburtstagskind lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.