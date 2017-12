Schwäbisch Gmünd | Freitag, 29. Dezember 2017 Freitag, 29. Dezember 2017

Konzert in der Auferstehung-​Christi-​Kirche in Bettringen-​Lindenfeld

Galerie (1 Bild)

Foto: asr

Die Gesangs– und Instrumentalensembles der Adalbert-​Stifter-​Realschule gestalteten eine „Stunde ohne Hektik“ kurz vor Weihnachten in der vollbesetzten Auferstehung-​Christi-​Kirche in Bettringen-​Lindenfeld.

Musikalisch reichte das facettenreiche Programm von strahlenden Bläsersätzen über klassische Weihnachtslieder zum Zuhören und Mitsingen, bis hin zu bekannten Popsongs. Den Auftakt bildete das Bläserensemble unter der Leitung von Benjamin Elser, die den Abend mit strahlenden, gekonnt intonierten Bläserklängen und Musikstücken wie „Andachtsjodler“ und „Tochter Zion“ festlich eröffneten. Was es sonst noch zu hören gab, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.