Schwäbisch Gmünd | Freitag, 29. Dezember 2017 Freitag, 29. Dezember 2017

Obdachlose in Lebensgefahr

Foto: edk

Auch in einem wohlhabenden Land wie der Bundesrepublik Deutschland erfrieren in winterlichen Kälteperioden immer wieder obdachlose Menschen oder erleiden schwere Erfrierungen.

Wenn der Winter einbricht und es richtig kalt wird, gibt es vereinzelt Menschen, die es in dieser Jahreszeit richtig schwer haben und Not leiden. Nicht jedem ist es bewusst, aber hierzu steht Betroffenen ein Hilfe– und Unterstützungsangebot auch in Schwäbisch Gmünd zur Verfügung. Mehr zu diesem Thema lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.