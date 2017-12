Ostalb | Freitag, 29. Dezember 2017 Freitag, 29. Dezember 2017

Polizei hat den Bahn-​Toten noch nicht identifiziert

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen im Zuge des tödlichen Geschehens auf den Bahngleisen am Donnerstag führten noch nicht zur Identifizierung des Verstorbenen. Es handelt sich dabei um einen älteren Mann, der in der Nähe von Aalen von einem Zug erfasst worden war.

17

03

60

80

0

73

61

58

00

Der Mann war vom IC, der den Aalen-​Hauptbahnhof fahrplanmäßig umUhr in Richtung Stuttgart verlassen hatte, erfasst und dadurch getötet worden. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen erfolgte der Kontakt zwischen der Fußgängerunterführung, auf Höhe der Fackelbrücke, und der Bahnunterführung, unter der verlängerten Stuttgarter Straße. Derzeit können zu den Umständen, die zum Betreten der Gleisanlagen führten, allerdings noch keine abschließenden Angaben gemacht werden.Die Kriminalpolizei bittet im Zuge ihrer weiteren Ermittlungen auch die Bevölkerung um ihre Mithilfe. Der Mann wird derzeit auf ein Alter zwischenundJahren geschätzt. Er war bekleidet mit einem grauen Langarmshirt, einem schwarzen Pullover und einer schwarzen Jacke. Er trug eine graue Jogginghose mit der Aufschrift „uncle sam“ und hatte einen Wanderstock/​Gehstock dabei.Derzeit wird davon ausgegangen, dass der Mann die Bahngleise von Nord nach Süd überquerte, also aus der groben Richtung Hüttfeld in Richtung Zochental unterwegs war.Er könnte deshalb zum Beispiel entlang der Stuttgarter Straße gesehen worden oder aus dem Bereich des Wohngebietes „Alte Gärtnerei“ und dem angrenzenden Gewerbebereich „Im Quadrat“ um dem dortigen Gartenmarkt gekommen sein.Die Polizei hat an die Bevölkerung folgende Fragen: Wer kennt einen Mann, auf den die Beschreibung zutrifft? Wervermisst einen älteren Herrn in derNachbarschaft oder im Bekanntenkreis? Alle Hinweise werden bei der Kriminalpolizei Aalen unter der Telefonnummer/​entgegen genommen.