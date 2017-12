Schwäbisch Gmünd | Freitag, 29. Dezember 2017 Freitag, 29. Dezember 2017

Tunnelsperrung nach kurzer Zeit wieder aufgehoben

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

Wegen eines Pannenfahrzeugs wurde der Gmünder Einhorntunnel am Freitag, 29 . Dezember, kurzzeitig gesperrt. Inzwischen rollt laut Auskunft der Polizeidirektion der Verkehr dort wieder.

Ein liegengebliebenes Fahrzeug hatte gegenUhr die Fahrbahn im Gmünder Tunnel blockiert, so dass der Verkehr in der Röhre aus Sicherheitsgründen vorübergehend zum Erliegen kam. Aufgrund der Sperrung bildete sich an den Portalen ein entsprechender Rückstau. Allerdings konnte die Sperrung schon umwieder aufgehoben werden.