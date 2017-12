Schwäbisch Gmünd | Freitag, 29. Dezember 2017 Freitag, 29. Dezember 2017

Wochenende: Notizen aus der echten Welt

Das Jahr 2017 ist fast vorüber. Am Sonntag ist Silvester, am Montag Neujahrstag und somit zwei weitere lesenswerte Tage für unsere Wochenende-​Beilage, die am Samstag mit 16 Seiten der üppigen 48 Seiten starken Rems-​Zeitung beigelegt ist. Mit aktuellen Themen aus verschiedenen Bereichen und — wie immer — mit acht spannenden Reiseseiten.

Im Titelthema „Notizen aus der echten Welt“ zeigen wir auf, dass es trotz einer prognostizierten papierlosen Zukunft immer noch genügend Menschen gibt, die das Haptische lieben. So konnte ein Hersteller von Kalendern und Notizbüchern in den vergangenen Jahren seinen Umsatz fast verdoppeln. Unter der Rubrik „Kind+Kegel“ zeigen wir auf, wie man Kinder als Ausrede benutzen kann, wenn man nicht ins neue Jahr feiern will. Und für alle Technikfreaks geben wir Tipps, was man beim Kauf von neuen TV-​Geräten ins Kalkül ziehen sollte. Also: Zum JahresendeSeiten Rems-​Zeitung — mit vielen Erinnerungen an das zu Ende gehende Jahr.