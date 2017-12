Kultur | Sonntag, 03. Dezember 2017 Sonntag, 03. Dezember 2017

20 Jahre Musical-​Kids: Eine Erfolgsgeschichte

Musicals auf einem Niveau, das Staunen hervorruft, gespielt und gesungen von jungen Menschen, die für das Tanztheater begeistert werden sollen. Dafür steht der Verein Musical-​Kids, der am Wochenende mit einer Jubiläumsgala sein zwanzigjähriges Bestehen feierte. Mit einem Best-​Off durch elf Produktionen unterhielt der Verein das Publikum im Stadtgarten aufs Beste.

Am. Aprilist der Verein von D‘Ann Ricciolini-​Mieseler und Catherine McSharry gegründet worden, um Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit der Welt des Musicals vertraut zu machen. SeitJahren stehen die Musical-​Kids! nun für junge Talente. Auf welch verzaubernde Art dies auch am Wochenende wieder zum Ausdruck gebracht wurde, das steht am Montag in der Rems-​Zeitung.