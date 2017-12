Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 03. Dezember 2017 Sonntag, 03. Dezember 2017

Benefizgala „Musical meets Christmas“

Foto: sf

Was entstehen kann, wenn man eine Benefizgala zu einem berührenden Thema mit erstklassigen Starsolisten, brillanten Musikern, einem Moderator, der voll hinter der Sache steht, einem kompetenten, enthusiastischen Organisationsteam und der Schirmherrschaft von Land und Stadt ausrichtet, konnte man am Samstag im Schönblick erleben.

Da strömten sie ein in Massen, die Besucher aus nah und fern, um dieses Event zu erleben. Ein Abend der Superlative ist es gewesen, mit einem Musik– und Lichtfeuerwerk, das tief berührte und bewegte. Das große Forum des Schönblicks verwandelte sich für den guten Zweck vom geistlichen Zentrum zu einer angesagten Eventlocation und bot den idealen Rahmen für das tiefgründige, sehr emotionale und bewegende Thema des Abends. Warum dieser Abend nicht nur aus musikalischer Sicht ein Gewinn für alle war, das steht am Montag in der Rems-​Zeitung.