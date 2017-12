Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 03. Dezember 2017 Sonntag, 03. Dezember 2017

Die RZ öffnet Türen: Was ist im Streifenwagen der Polizei?

Ältere Leser erinnern sich noch an jene Zeit, als Polizeistreifen im dunkelgrün lackierten VW-​Käfer unterwegs waren. Inzwischen handelt es sich bei den Streifenwagen um Leasing-​Fahrzeuge der Marke Mercedes. Und was für den Einsatz heute so alles in den Kofferraum gepackt wird, ist erstaunlich.

Die Aufgaben der Polizei veränderten sich im Laufe der Jahrzehnte, und die Ausstattung der Streifenwagen wurde dementsprechend Zug um Zug aufgerüstet. Der gute alte Polizei-​Käfer von anno dazumal wäre heute bis unters Dach vollgestopft, wenn man den Inhalt eines modernen Streifenwagens der Gmünder Polizei darin unterbringen müsste.Selbst im Mercedes-​Kombi geht es da recht eng zu. Was die Beamten so alles dabei haben, wird im Rahmen der Serie „Die Rems-​Zeitung öffnet Türen“ in der Ausgabe vom. Dezember beschrieben.