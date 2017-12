Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 03. Dezember 2017 Sonntag, 03. Dezember 2017

Ganz besondere Atmosphäre beim Kunstbasar

Galerie (3 Bilder)

Fotos: msi

Bereits zum 40 . Mal veranstaltete das Kulturbüro der Stadt den großen Gmünder Kunstbasar. Und wie in all den Jahren zuvor verwandelte sich der Prediger in eine Fundgrube von kreativem Werken und Gestalten und in eine Schatzkiste für all diejenigen, die in der Vorweihnachtszeit auf der Suche nach dem einen, ganz besonderen, Geschenk sind.

„In jedem Jahr ist der Kunstbasar für uns ein Highlight, wenn es darum geht zu zeigen, was wirkliche Qualität ist“, lobte auch der Erste Bürgermeister, Dr. Joachim Bläse. Gemeinsam mit den Querflötistinnen des GMV Cäcilia Hussenhofen, Melanie Barth und Monia Gieb, sowie der Hauptverantwortlichen Corina Zorniger eröffnete er die Veranstaltung offiziell. Was den Kunstmarkt von anderen Märkten unterscheidet und weshalb er abermals mit Erfolg stattfand, das steht am Montag in der Rems-​Zeitung.