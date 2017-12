Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 03. Dezember 2017 Sonntag, 03. Dezember 2017

Großer Zuspruch: Adventsfeier für alle

Es waren viele Gäste, die sich am Samstagabend auf den Weg in den Franziskaner begaben. So viele, dass längst nicht alle im großen Saal Platz fanden. Gerechnet hatten die Veranstalter der Adventsfeier für alle mit solch großem Zuspruch nicht, die Freude war umso größer.

Nach dem öffentlichen Fastenbrechen im Sommer war es die zweite gemeinsame Veranstaltung von Christen und Muslimen in der Stadt. Eine Veranstaltung, die aufs Neue zeigte, dass sich der interreligiöse Dialog in Gmünd noch nicht am Ziel, wohl aber auf dem richtigen Weg befindet. Mit welchen Gesten dies auch am Samstag erneut zum Ausdruck gebracht wurde, das steht am Montag in der Rems-​Zeitung.